Конец блокаде – лучшее, что может быть в отношениях США и Кубы

Каракас, 23 июн (Пренса Латина) Министр канцелярии Президиума Венесуэлы Карлос Осорио сегодня подтвердил, что политика правительства всегда выступала против применения силы к народу, и указал, что продолжаются расследования по акциям насилия в стране.