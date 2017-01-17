Конец блокаде – лучшее, что может быть в отношениях США и Кубы

Вашингтон, 23 июн (Пренса Латина) Если президент США Дональд Трамп хочет иметь лучшие отношения с Кубой, то единственное, что должен сделать – положить конец блокаде, считает активистка и журналист Черил Лабаш.

Куба

Куба отметила 40-ю годовщину независимости Джибути

Гавана, 23 июн (Пренса Латина) Кубинский институт дружбы с народами (ИКАП, ICAP) и посольство Джибути на Кубе отметили 40-ю годовщину независимости этой страны.

Латинская Америка

Мексика и Уругвай за укрепление сотрудничества

Мехико, 23 июн (Пренса Латина) Второе заседание Совета по Соглашению о стратегической ассоциации Мексика-Уругвай прошло под председательством министров иностранных дел обеих стран Луиса Видэгарай и Родольфо Нин Новоа, соответственно.

Рассекречены документы о сотрудничестве Чили с нацистами

Сантьяго-де-Чили, 23 июн (Пренса Латина) Неудобная правда вышла в свет после рассекречивания более тысячи документов, указывающих на сотрудничество чилийцев с нацистами Третьего рейха.

Правительство Венесуэлы осуждает насилие против народа

Каракас, 23 июн (Пренса Латина) Министр канцелярии Президиума Венесуэлы Карлос Осорио сегодня подтвердил, что политика правительства всегда выступала против применения силы к народу, и указал, что продолжаются расследования по акциям насилия в стране.

Искусство и Культура

Неделя кино Германии открылась премьерой комедии Беккера

Гавана, 23 июн (Пренса Латина) 13-ый Фестиваль немецкого кино сегодня открывается на Кубе премьерой комедии "Я и Каминский", Вольфганга Беккера, который ранее заставил смеяться полмира нашумевшим фильмом "Гут бай, Ленин".

Глава ЮНЕСКО выступила в поддержку мира в Колумбии

Париж, 23 июн (Пренса Латина) Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова подтвердила поддержку мира в Колумбии, принимая в этой столице президента южноамериканской страны Хуана Мануэля Сантоса.

Эво Моралес против санкций боливийцам в Чили

Ла-Пас, 23 июн (Пренса Латина) Президент Эво Моралес снова выступил против санкций, принятых против девяти соотечественников, задержанных в Чили, и считает это решение репрессией за морское требование, представленное Боливией в Гааге.

В мире

Депутаты Греции заинтересованы в сотрудничестве с Кубой

Афины, 22 июн (Пренса Латина) Депутаты Греции передали заинтересованность в сотрудничестве с Кубой в различных областях во время встречи с послом острова в Греции Сэльмис Марией Домингес.