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Конец блокаде – лучшее, что может быть в отношениях США и Кубы
Вашингтон, 23 июн (Пренса Латина) Если президент США Дональд Трамп хочет иметь лучшие отношения с Кубой, то единственное, что должен сделать – положить конец блокаде, считает активистка и журналист Черил Лабаш.
Куба
Куба отметила 40-ю годовщину независимости Джибути
Гавана, 23 июн (Пренса Латина) Кубинский институт дружбы с народами (ИКАП, ICAP) и посольство Джибути на Кубе отметили 40-ю годовщину независимости этой страны.
Латинская Америка
Мексика и Уругвай за укрепление сотрудничества
Мехико, 23 июн (Пренса Латина) Второе заседание Совета по Соглашению о стратегической ассоциации Мексика-Уругвай прошло под председательством министров иностранных дел обеих стран Луиса Видэгарай и Родольфо Нин Новоа, соответственно.
Рассекречены документы о сотрудничестве Чили с нацистами
Сантьяго-де-Чили, 23 июн (Пренса Латина) Неудобная правда вышла в свет после рассекречивания более тысячи документов, указывающих на сотрудничество чилийцев с нацистами Третьего рейха.
Правительство Венесуэлы осуждает насилие против народа
Каракас, 23 июн (Пренса Латина) Министр канцелярии Президиума Венесуэлы Карлос Осорио сегодня подтвердил, что политика правительства всегда выступала против применения силы к народу, и указал, что продолжаются расследования по акциям насилия в стране.
Искусство и Культура
Неделя кино Германии открылась премьерой комедии Беккера
Гавана, 23 июн (Пренса Латина) 13-ый Фестиваль немецкого кино сегодня открывается на Кубе премьерой комедии "Я и Каминский", Вольфганга Беккера, который ранее заставил смеяться полмира нашумевшим фильмом "Гут бай, Ленин".
Глава ЮНЕСКО выступила в поддержку мира в Колумбии
Париж, 23 июн (Пренса Латина) Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова подтвердила поддержку мира в Колумбии, принимая в этой столице президента южноамериканской страны Хуана Мануэля Сантоса.
Эво Моралес против санкций боливийцам в Чили
Ла-Пас, 23 июн (Пренса Латина) Президент Эво Моралес снова выступил против санкций, принятых против девяти соотечественников, задержанных в Чили, и считает это решение репрессией за морское требование, представленное Боливией в Гааге.
В мире
Депутаты Греции заинтересованы в сотрудничестве с Кубой
Афины, 22 июн (Пренса Латина) Депутаты Греции передали заинтересованность в сотрудничестве с Кубой в различных областях во время встречи с послом острова в Греции Сэльмис Марией Домингес.