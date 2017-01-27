Куба со вниманием к опасной обстановке в сезон ураганов

Ла-Пас, 15 сен (Пренса Латина) Немецкие и швейцарские бизнесмены представили исследование об административной и финансовой жизнеспособности возможного партнерства между государственным и частным секторами, которое будет отвечать за строительство межокеанского интеграционного коридора (CFBI), создаваемого по инициативе Боливии.