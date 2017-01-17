|
|
Куба и Южная Африка подтвердили отличный уровень отношений
Претория, 2 фев (Пренса Латина) Куба и Южная Африка ратифицировали прочные узы дружбы и отличный уровень двустороннего и многостороннего сотрудничества, во время завершения официального визита вице-президента Государственного Совета острова Сальвадора Вальдеса Меса в эту страну.
Куба
Кубинская медицинская бригада празднует 11 лет в Боливии
Ла-Пас, 2 фев (Пренса Латина) Кубинская медицинская бригада отмечает 11 лет присутствия в Боливии с отличным обслуживанием более 65 миллионов пациентов, заявила глава бригады Алина Очоа.
Латинская Америка
Надежды президента Темера – и новый удар
Бразилиа, 2 фев (Пренса Латина) Надежды президента Мишеля Темера рухнули под ударом результатов опросов, где только один процент респондентов высказали положительное мнение о его администрации.
Венесуэла не согласна с кампанией против Уго Чавеса в СМИ
Каракас, 2 фев (Пренса Латина) Вице-президент Объединённой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Дьосдадо Кабельо призвал к борьбе против клеветнической кампании, которую ведёт оппозиция против исторического лидера Боливарианской революции Уго Чавеса.
В Эквадоре вырос объем конфискованных наркотиков
Кито, 2 фев (Пренса Латина) Министерство внутренних дел Эквадора изъяло с января по декабрь 2016 года в общей сложности 110 тонн наркотиков, что власти считают историческим фактом.
Искусство и Культура
Компания современного танца Кубы представит работы для турне по Великобритании
Гавана, 2 фев (Пренса Латина) Сегодня открылся в этой столице сезон спектаклей местных и зарубежных авторов современного танца Кубы (DCC), который будет показан в течение нескольких дней в 10 городах Великобритании.
Сантос откроет Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии Мира
Богота, 2 фев (Пренса Латина) Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос откроет сегодня в этой столице XVI Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии Мира, где примут участие более тридцати победителей, подтвердили из Дворца правительства.
Богота объявлена городом мира
Бесконечность фемицида в Аргентине
Буэнос-Айрес, 2 фев (Пренса Латина) Борьба с фемицидом сегодня кажется бесконечной в Аргентине, стране, где каждые 30 часов случаются преступления такого типа, занимая заголовки ежедневных газет и публикаций.
В мире
Предполагают строительство стены на границе США - Мексика
Вашингтон, 2 фев (Пренса Латина) Министр национальной безопасности США Джон Келли выразил надежду на то, что строительство стены на границе его страны и Мексики закончится в два года.