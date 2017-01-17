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Куба со вниманием к опасной обстановке в сезон ураганов
Гавана, 15 сен (Пренса Латина) Специалисты из Кубинского института метеорологии внимательно следят за траекторией новой тропической депрессии - 14-й в нынешний сезон циклонов, которая отмечает траекторию в западной части восточной Атлантики.
Растет международная поддержка Кубе после разрушительного урагана
В Гаване продолжается работа по ликвидации последствий урагана Ирма
Президент Кубы оценивает работу по восстановлению страны после урагана
Куба
Куба: началось рассмотрение уголовных дел по преступлениям во время урагана
Гавана, 15 сен (Пренса Латина) Юридический отдел Совета национальной обороны заявил, что на Кубе открыто 35 уголовных дел, связанных с преступлениями во время урагана "Ирма", по данным СМИ.
Латинская Америка
Страны Латинской Америки за мировой туризм
Кито, 15 сен (Пренса Латина) Международная встреча TravelMartLatinAmerica 2017, которая заканчивается сегодня в эквадорском городе Гуаякиль, стала местом для промоутерства туризма из стран региона в остальной мир.
Европейцы предложили возможное партнерство для межокеанского поезда
Ла-Пас, 15 сен (Пренса Латина) Немецкие и швейцарские бизнесмены представили исследование об административной и финансовой жизнеспособности возможного партнерства между государственным и частным секторами, которое будет отвечать за строительство межокеанского интеграционного коридора (CFBI), создаваемого по инициативе Боливии.
Мексика: МОРЕНА пожертвует пострадавшим фонды избирательной кампании
Мехико, 15 сен (Пренса Латина) Движение Национальной регенерации (МОРЕНА) пожертвует 20% из ресурсов для избирательной кампании 2018 года тем, кто пострадал от сильного землетрясения, потрясшего Мексику на прошлой неделе.
Искусство и Культура
Важная археологическая находка в боливийском районе Тиванаку
Ла-Пас, 15 сен (Пренса Латина) Специалисты ЮНЕСКО и Центра антропологических исследований и управления (Ciaaat) Тиванаку подтвердили, что древняя археологическая цитадель находится под нынешними поселениями муниципалитета Тиванаку.
Эво подтверждает поддержку диалога между венесуэльским правительством и оппозицией
Ла-Пас, 15 сен (Пренса Латина) Президент Боливии Эво Моралес повторил о поддержке диалога между правительством Венесуэлы и оппозицией, чтобы найти решение политическому кризису в южноамериканской стране.
Ураган "Макс" причиняет серьезный ущерб в Мексике
Мехико, 15 сен (Пренса Латина) Два человека, пропавших без вести, наводнения, повреждение инфраструктуры и сотни эвакуированных людей в мексиканском штате Герреро - некоторые аффектации, причиненные ураганом "Макс", теперь деградированным до тропической депрессии.
В мире
Россия передает солидарность с Кубой после урагана "Ирма"
Москва, 15 сен (Пренса Латина) Директор латиноамериканского отдела МИД России Александр Щетинин передал солидарность с Кубой после урагана "Ирма" во время инаугурации Недели кино острова в этой столице.