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Центральная Америка лицом к вызову дальнейшей интеграции
Манагуа, 21 дек (Пренса Латина) Консолидация союза и удовлетворения потребностей народов сегодня является одним из самых больших вызовов Системы центральноамериканской интеграции (SICA), члены которого договорились о необходимости прогресса с точки зрения устойчивого развития.
Куба
Посол Кубы в России награжден Премией института русского языка
Москва, 22 дек (Пренса Латина) Посол Кубы в России, Эмилио Лосада Гарсиа, получил награду профессионального признания Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина, за его вклад в продвижение русского языка, сообщили дипломатические источники.
Латинская Америка
Аристобуло Истурис: латиноамериканские механизмы интеграции укрепляют народную борьбу
Каракас, 21 дек (Пренса Латина) Латиноамериканские интеграционные механизмы укрепляют освободительную борьбу народов, несмотря на акции нарушений регионального права, на чем сосредоточился тройственный союз Аргентины, Бразилии и Парагвая, заявил сегодня исполнительный вице-президент Венесуэлы Аристобуло Истурис.
Легендарной кубинской балерине Алисии Алонсо исполняется 96 лет
Гавана, 21 дек (Пренса Латина) Всемирно известная кубинская балерина Алисия Алонсо отмечает сегодня своё 96 – летие, с железной волей продолжать работу с Национальным балетом Кубы (BNC).
Меморандум сотрудничества между Кубой и США
Искусство и Культура
Сегодня День учителя: кубинские педагоги будут защищать легат Фиделя
Гавана, 22 дек (Пренса Латина) Кубинские учителя в своих аудиториях будут защищать наследие исторического лидера революции, Фиделя Кастро, подтвердила министр образования острова Эна Эльза Веласкес.
Шествие родственников 43 пропавших без вести мексиканских студентов
Мехико, 21 дек (Пренса Латина) Родители пропавших 43 студентов в Игуале начали караванное шествие от местонахождения своих детей до столицы Мексики.
Регион Антиокия в Колумбии объявлен свободным от противопехотных мин
Богота, 22 дек (Пренса Латина) Район Антиокия муниципалитета Брисеньо был объявлен свободным от противопехотных мин по итогам проекта, проведенного в жизнь сотрудниками сил безопасности и повстанцами FARC-EP.
В мире
Иран и Куба выступили за укрепление парламентских связей
Тегеран, 22 дек (Пренса Латина) Власти Ирана и Кубы сегодня оценили превосходное состояние отношений между двумя странами и обязались продолжать усилия по укреплению связей в сфере законодательства.